Добрый вечер!

Ищу человека, который будет привлекать новых заказчиков в студию видео монтажа для заказа видео.

Кто мы?

«The AM Studio» - Это студия видеомонтажа Михаила Антонова.Приветствуем! Видеоконтент в наше время стал занимать значительную часть жизни. Видео используют для самореализации, для продвижения своих творческих или бизнес идей. Но одной мысли о хорошем видео не достаточно. Нужны знания, опыт и время для того чтобы получить какой-либо результат. Именно для этого существует наша студия.

Всю информацию о нас вы сможете найти:

Inst - https://www.instagram.com/the.am.studio/

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC0R4XNT6MoDHb6_h9gW2uOA

Weblancer - https://www.weblancer.net/users/The_AM_Studio/

Оплата?

Мы будем платить 10% от суммы, которую заплатит заказчик.

Средний заказ у нас выходит в размере 5000.

То есть если вы приводите человека, который заплатит нам 5000 руб за видео, то вы получите 500 рублей с этого человека. Приведете 10 людей по 5000, то это уже 5000 рублей

Проект только обирает обороты, а значит в будущем цены будут повышаться.

Что нужно указать в заявке?

1) Ваш телеграмм, ибо общение будем вести только там.

P.s Очевидно, что некоторые способы потребуют действий как с нашей стороны, так и с вашей. Например как создание рекламного видео и тд. Это и все остальные вопросы обговорим уже с тем, кого мы найдем.