Нужно провести конкурентный анализ школы обучения коучингу. Ключевое: позиционирование и инструменты продвижения, каким образом привлекают трафик, какие рекламные каналы используют, какие используют рекламные креативы (тексты, картинки) ...
Ищу человека, который будет привлекать новых заказчиков!
Добрый вечер!
Ищу человека, который будет привлекать новых заказчиков в студию видео монтажа для заказа видео.
Кто мы?
«The AM Studio» - Это студия видеомонтажа Михаила Антонова.Приветствуем! Видеоконтент в наше время стал занимать значительную часть жизни. Видео используют для самореализации, для продвижения своих творческих или бизнес идей. Но одной мысли о хорошем видео не достаточно. Нужны знания, опыт и время для того чтобы получить какой-либо результат. Именно для этого существует наша студия.
Всю информацию о нас вы сможете найти:
Inst - https://www.instagram.com/the.am.studio/
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC0R4XNT6MoDHb6_h9gW2uOA
Weblancer - https://www.weblancer.net/users/The_AM_Studio/
Оплата?
Мы будем платить 10% от суммы, которую заплатит заказчик.
Средний заказ у нас выходит в размере 5000.
То есть если вы приводите человека, который заплатит нам 5000 руб за видео, то вы получите 500 рублей с этого человека. Приведете 10 людей по 5000, то это уже 5000 рублей
Проект только обирает обороты, а значит в будущем цены будут повышаться.
Что нужно указать в заявке?
1) Ваш телеграмм, ибо общение будем вести только там.
P.s Очевидно, что некоторые способы потребуют действий как с нашей стороны, так и с вашей. Например как создание рекламного видео и тд. Это и все остальные вопросы обговорим уже с тем, кого мы найдем.
Заявки фрилансеров
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