Анализ строительного рынка в РФ и в мире

Только до завтра по мск времени 10:

Нужен достаточно общий анализ строительного рынка. Основные моменты: - сегменты (общестрой под жилую недвижимость, общестрой под коммерческую недвижимость, малоэтажное строительство, материалы для общестроя, материалы для внутренней отделки и тп) в мире и РФ- выручка по основным сегментам- общая динамика развития рынка - различия рынка по основным странам