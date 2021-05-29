Анализ строительного рынка в РФ и в мире

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
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Нужен достаточно общий анализ строительного рынка.  Основные моменты: - сегменты (общестрой под жилую недвижимость, общестрой под коммерческую недвижимость, малоэтажное строительство, материалы для общестроя, материалы для внутренней отделки и тп) в мире и РФ- выручка по основным сегментам- общая динамика развития рынка - различия рынка по основным странам 

4 года назад
Lala0157
Саша 
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Был
4 года назад

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Виктор
 
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4 года назад