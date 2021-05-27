Нужен маркетолог для раскрутке мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт1 заявка432 просмотра

Нужен маркетолог для раскрутке мобильного приложения. Ведения бизнес акаунта FB, VK, Instagram

4 года назад
guest_16220707764902
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад