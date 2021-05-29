Нужен маркетолог для раскрутке мобильного приложения. Ведения бизнес акаунта FB, VK, Instagram
Специалист по трафику для курса по избавлению от порно-зависимости
Текущая проблема в том, что контекстная реклама не одобрила РК.
Таргет VK/FB скорее всего не одобрит.
Хотели попробовать тизерки на adult-ресурсах, т.к. там вся ЦА сидит. Но тоже не прошли модерацию по причине «баннеры недостаточно откровенны».
SEO-специалист уже есть. Но нужны другие источники, желательно платные, которые дадут много трафика. ЦА действительно много, по сути все мужчины, кто смотрит порно и занимается мастурбацией. Убедить её в том, что это вредно - очень легко. Проблема лишь в том, что мы не можем договориться с площадками, чтобы разместить объявления и показать любую первичную информацию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задания: - Запустить проект на ProductHunt и AppSumo - Подготовить посты для Indiehackers и Reddit - Зарегистрировать проект на листинг как clutch и т.д. - Зарегистрировать нас на сайте отзывов Trustpilot ...Закрыт4 года назад
Надо: - воронка продаж - логика чат-ботов - емайл-рассылки - все тексты и заголовки к письмам (или хотя бы логика) - структура Лендинга или квиза, ...Закрыт4 года назад
Добрый день. Я являюсь руководителем направления разработки компании Spark. Мы хотим разработать сервис по получению инсайтов и рекомендаций из платформы Google Ads. Хотел бы обратиться к опытному специалисту, который разбирается в цифровом маркетинге ...Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Маркетинговый анализ сайта и Инстаграм. Подготовка предложений по увеличению продаж.Маркетинговый анализ7 заявокЗакрыт4 года назад
ищу список сайтов по эзотерической тематике с маскимальным трафиком, среди тех, на которых можно давать рекламу. пишите цены за список, ориентировочное количество и сроки. п.с. первая страничка гугла не ...Закрыт4 года назад
Ищем специалиста, который поможет наладить системные email-рассылки для проекта по продвижению мобильного приложения для инвесторов (покупка ценных бумаг и др.) В ответе на проект укажите опыт, стоимость и сроки работы.Закрыт4 года назад
- $7
Определение и описание целевой аудитории для тематики: триммер для травы Сегментировать аудиторию по таким параметрам: социально демографические данные (пол; возраст)боли, мечты, интересы (интересы; особенности; боли; проблемы; мечты; цели; желания; потребности явные и ...Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
нужен таргетолог для instagram с нуля, по причине того, что в основном аккаунте заблокировали рекламный кабинет спустя год работы сфера - продажа люкс копий одеждыМаркетинговый анализ13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт тематика праздники: аниматоры, шоу программы, детские вечеринки и мастер классы . К сайту подключена Я метрика и roistat. Нужен аналитик для анализа эффективности работы РК в Директ и созданию ...Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад