Специалист по трафику для курса по избавлению от порно-зависимости

Текущая проблема в том, что контекстная реклама не одобрила РК.

Таргет VK/FB скорее всего не одобрит.

Хотели попробовать тизерки на adult-ресурсах, т.к. там вся ЦА сидит. Но тоже не прошли модерацию по причине «баннеры недостаточно откровенны».

SEO-специалист уже есть. Но нужны другие источники, желательно платные, которые дадут много трафика. ЦА действительно много, по сути все мужчины, кто смотрит порно и занимается мастурбацией. Убедить её в том, что это вредно - очень легко. Проблема лишь в том, что мы не можем договориться с площадками, чтобы разместить объявления и показать любую первичную информацию.