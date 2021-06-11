Проанализировать школу обучения коучингу

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
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Нужно провести конкурентный анализ школы обучения коучингу.

Ключевое: позиционирование и инструменты продвижения, каким образом привлекают трафик, какие рекламные

каналы используют, какие используют рекламные креативы (тексты, картинки)

Нужно проанализировать сильные стороны, чем они берут, за счет чего охватывают такие объемы рынка.

Объемы: 50-10 клиентов в месяцев со средним чеком от 100000.

Интересуют маркетинговые способы привлечения клиентов: картинки, креативы, тексты, каналы, какие рекламные обороты, - это

самое важное.

Сайты конкурента:

https://5prismcoaching.com

https://5prism.ru

4 года назад
dramuha
Роман 
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