Собрать базу различных онлайн СМИ

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт6 заявок380 просмотров

Собрать список от 100 до бесконечности, но не менее 100, различных онлайн СМИ (онлайн СМИ, онлайн газеты, онлайн порталы и т.д.)

Нужно указывать:

· Название

· Ссылку

· Email для связи с рекламным отделом (если есть)

· Телефон для связи с рекламным отделом

4 года назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Данил
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Светлана
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Иван
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
4 года назад