Собрать список от 100 до бесконечности, но не менее 100, различных онлайн СМИ (онлайн СМИ, онлайн газеты, онлайн порталы и т.д.) Нужно указывать: · ...
Улучшить работу сайта
Здравствуйте. Необходим "сайтодел", который будет предлагать и реализовывать по 2 короткие гипотезы по улучшению работы сайта компании в неделю. Рассматриваем как проектную работу, так и долгосрочное сотрудничество.
Мы знаем, что наш сайт полон проблем, но менять все сразу не готовы. Постепенно с оценкой эффективности. Предлагайте, пожалуйста, стоимость за 8 гипотез. https://www.lingvamania.ru/
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