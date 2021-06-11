Повысить конверсию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт5 заявок911 просмотров

Необходим маркетинговый анализ сайта, выдвижение и реализация гипотез, которые бы помогли повысить его конверсию

4 года назад
Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Наталья
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад