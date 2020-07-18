Маркетолог - на создание сайта

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  2. Маркетинговый анализ
Закрыт22 заявки866 просмотров

Необходим маркетолог, который проведет 

1) анализ сайтов конкурентов в сравнении с нашим сайтом для выявление тенденций, понимания каких моментов не хватает текущему нашему сайту.

2) разработает и предложит структуру нового сайта.

3) на основе выбранного шаблона проведет работу с контент-менеджером (имеется) и дизайнером (имеется) для наполнения сайта, создать конверсионный, привлекательный контент.

Тематика - производитель пвх панелей (Украина)

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
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