Нужен прототип платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Завершен1 заявка270 просмотров

Нужен прототип платформы, подробности по переписке.

5 лет назад
BulatSHA
Булат 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$200
13 дней
Классный исполнитель. Предложил много интересных решений. И хорошо справился с задачей. Рекомендую.
Интересный проект и задача, буду рад новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад