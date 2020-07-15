Анлиз сайта конкурентов

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки490 просмотров

Всем привет.

Есть сайт конкурентов необходимо его проанализировать на трафик, рекламу товарных страниц. Хотелось бы понимать уровень продаж, если знаете инструменты был бы признателен. Хоетли бы понять какой продукт популярней и какой более продаваемый.

За присланные примеры отчетов того как они выглядят и что вы делали (кейсы) буду особо признателен. Предложение без указание цены и сроков заявки рассматриваться не будут

5 лет назад
Goba84
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