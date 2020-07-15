Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеуказанное мини описание суть - мы ремонтно строительная организация. необходимо привлечение ЦА по средствам своих методов не привлекая нашу РК наши соц сети и тд ...
Анлиз сайта конкурентов
Всем привет.
Есть сайт конкурентов необходимо его проанализировать на трафик, рекламу товарных страниц. Хотелось бы понимать уровень продаж, если знаете инструменты был бы признателен. Хоетли бы понять какой продукт популярней и какой более продаваемый.
За присланные примеры отчетов того как они выглядят и что вы делали (кейсы) буду особо признателен. Предложение без указание цены и сроков заявки рассматриваться не будут
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