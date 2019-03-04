Нужен маркетолог + копирайтер

Тут нет раздела маркетинг, разработка маркетинговой стратегии. Посему выбрал этот раздел. Но написание текста это только часть работы!

Есть одна бизнес идея.

Но не понятно как правильно ее реализовать, как правильнее ее преподнести и при этом раскрыть.

В идеале задача стоит красиво упаковать идею (сформулировать УТП и преимущества) и написать

1) продающую листовку, которая будет вручаться ЦА с краткими описанием того почему надо воспользоваться данным предложением.

2) Текст на сайт, который подтолкнет окончательно к действию.

Оно просто 2 этапное и надо, что бы человеку было интересно дойти до конца.

В целом это сайт продажник.

Опять же это мое виденье как это можно сделать, но я готов рассмотреть и другие варианты.

Проект цифровой, а вот ЦА не всегда с компом дружит, а надо загружать фотки и делать какие то действия.

Как лучше это обыграть и как лучше поступить?

Хотелось бы услышать мысли о том как продвинуть проект не только для ЦА, но и в массы.

(есть ЦА, есть я (посредник) и есть пользователи (все остальные))

Что требуется от Вас

1) изучить 2 сайта (лендинга) и понять, что из себя представляет продаваемая услуга. Если надо уточнить все моменты.

2) Выслушать идею по поводу того, как я продвигать это думаю

3) оценить и дать свой комментарии. Тут как раз интересен именно взгляд маркетолога и знания.

4) помочь упаковать идею продвижения и саму услугу.

5) написать текст листовки a4 или двойной a4 тут Ваш опыт опять же нужен. Листовки будут печататься в типографии (цветные).

6) приготовить текст на посадочную страницу под этих людей.

С вас оценка бюджета.

Я понимаю, что тяжело оценить фронт работы не зная его. Но тут я не хочу всю идею выкладывать.

Берем из расчета затраченного времени.

подготовка 3-4 часа

написания 2 текстов (по 2-4 листа А4)

Консультация.

Грубо говоря я хочу от вас день работы.

Мне надо понять порядок цен, что бы понимать фронт затрат