СЕО аудит сайта

Настроить для YouTube канала tagmanager и аналитику чтобы увеличить количество подписчиков.
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Выявлениеошибок по оптимизацииАнализошибок в структуре сайтаПоискпроблем со скоростью загрузкиСоставлениеплана доработок и т.д. и т.п.Анализ поотношению к двум конкурентам. Выявление недоработок и расхождений по вопросам количества
посетителей и поисковой выдачи.Приграмотном подходе и вменяемой цене – можно рассчитывать на плодотворное
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