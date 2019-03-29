Разработать прототип лендинга (рекламу настраиваем мы)

Маркетинговый анализЗавершен2 заявки568 просмотров
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К нам обратился клиент по рекламе в связи с низкой эффективностью кампаний в прошлом. После анализа его ситуации мы видим, что в первую очередь нужно переделать сайт и усилить УТП на нем, а только потом отправлять туда трафик. Нужен специалист, который погрузится в нишу клиента, проанализирует игроков рынка и сделает прототип (можно и разработку, если есть такая услуга) конкурентоспособного лендинга с сильным предложением на нем.

5 лет назад
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
Выбранный исполнитель
andstrelec
Андрей 
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$950
30 дней
Команда Андрея проделала отличную работу - проанализировали рынок, выявили непроработанные ниши у конкурентов, создали сильное УТП и прототип, на основе которого разработали лендинг. Но самое интересное началось после запуска рекламы клиенту - конверсия на новом лендинге стала в 2,5 (!) раза выше, чем на том, что был до сотрудничества. Довольны на 100%. Рекомендую!
Ирина, благодарю за отзыв! С Вами было приятно работать. Четко поставленная задача. Развернутые ответы на вопросы. Профессиональные комментарии относительно нюансов контекстной рекламы. Однозначно рекомендую данного заказчика!
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