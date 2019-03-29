Я занимаюсь лидогенерацией, ищу емейл маркетолога с кейсами b2b Разработать стратегию подогрева и продажи через емейл маркетинг
Разработать прототип лендинга (рекламу настраиваем мы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К нам обратился клиент по рекламе в связи с низкой эффективностью кампаний в прошлом. После анализа его ситуации мы видим, что в первую очередь нужно переделать сайт и усилить УТП на нем, а только потом отправлять туда трафик. Нужен специалист, который погрузится в нишу клиента, проанализирует игроков рынка и сделает прототип (можно и разработку, если есть такая услуга) конкурентоспособного лендинга с сильным предложением на нем.
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