Разработать прототип лендинга (рекламу настраиваем мы)

К нам обратился клиент по рекламе в связи с низкой эффективностью кампаний в прошлом. После анализа его ситуации мы видим, что в первую очередь нужно переделать сайт и усилить УТП на нем, а только потом отправлять туда трафик. Нужен специалист, который погрузится в нишу клиента, проанализирует игроков рынка и сделает прототип (можно и разработку, если есть такая услуга) конкурентоспособного лендинга с сильным предложением на нем.