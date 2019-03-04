Нужен Email маркетолог

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка200 просмотров
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Я занимаюсь лидогенерацией, ищу емейл маркетолога с кейсами b2b 

Разработать стратегию подогрева и продажи через емейл маркетинг

5 лет назад
n1ce4yourbiz
Тимур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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