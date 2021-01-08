Интернет-маркетолог: Навыки и опыт - желательны по следующим направлениям, обязательно наличие фактов прохождения профильных курсов, или полноценного образования по указанной профессии. 1. Аналитика, ям и га, чтение, анализ, базовая первичная настройка, тз на настройку, трафик, увеличение ...
Нужно сделать дизайн коробки (продажа музыки онлайн)
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Нужно сделать дизайн коробк(продажа музыки онлайн)
Эти коробочки нужны просто для красоты, печатать делать их мы не собираемся.
Вот примеры чтобы вы понимали о чем я
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