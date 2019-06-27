Есть патент на установку co2 экстракции .Есть несколько эскизов.Надо спроектировать и рассчитать установку co2 экстракции на 5 кг загрузки ,на 100 кг загрузки и на 1000 кг загрузки.Установка идет на докритическую и сверхкритическую реакцию. Установки ...
Спроектировать гоночного электро дрона-коптера (только для профи)
Всем привет. Нужно спроектировать в 3D САПР/ CAD программе (любой , на ваше усмотрение) электрического дрона-коптера для последующего производства и сборки. Дрон нужен для участия в гонках/соревнованиях, но задача нестандартная, т.к.
- Вращающиеся винты/пропеллеры должны быть скрыты и не видны снаружи, т.е. стандартная компоновка мотор+пропеллер не подходит.
- Должны быть крылья
- Должна быть возможность вертикального взлета/посадки
- Максимальный упор на скорость и дальность/продолжительность полета
Основные характеристики
- Форма и компоновка - любая, предпочтительно "летающее крыло"
- Габариты: длина 70-120 см, ширина - любая
- АКБ - любой, оптимально подходящий под конструцию и характеристики
- Дальность (продолжительность) полета - мин. 10 мин. на макс. скорости
- Макс. скорость - 250 км/час, мин. - 0 (на месте, "зависание в воздухе" )
- Односторонняя видео и аудио связь
- Управление - пультом через радио канал, макс. дальность управления 3 км.
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