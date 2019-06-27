Спроектировать гоночного электро дрона-коптера (только для профи)

Всем привет. Нужно спроектировать в 3D САПР/ CAD программе (любой , на ваше усмотрение) электрического дрона-коптера для последующего производства и сборки. Дрон нужен для участия в гонках/соревнованиях, но задача нестандартная, т.к.

Вращающиеся винты/пропеллеры должны быть скрыты и не видны снаружи, т.е. стандартная компоновка мотор+пропеллер не подходит.

Должны быть крылья

Должна быть возможность вертикального взлета/посадки

Максимальный упор на скорость и дальность/продолжительность полета

Так же нужно провести компьютерные тесты-симуляции на пригодность (работоспособность) модели в реальных условиях (программа и способы/методы анализа на ваше усмотрение).

Основные характеристики

Форма и компоновка - любая, предпочтительно "летающее крыло"

Габариты: длина 70-120 см, ширина - любая

АКБ - любой, оптимально подходящий под конструцию и характеристики

Дальность (продолжительность) полета - мин. 10 мин. на макс. скорости

Макс. скорость - 250 км/час, мин. - 0 (на месте, "зависание в воздухе" )

Односторонняя видео и аудио связь

Управление - пультом через радио канал, макс. дальность управления 3 км.

Модель нужна для 3D печати, основные узлы и компоненты (АКБ, моторы, пульт управления) нужны стандартные, широко применяемые в этой индустрии и доступные для покупки (или заказа). Ищу исполнителя с реальным опытом построения/конструирования спортивных дронов