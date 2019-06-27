Спроектировать гоночного электро дрона-коптера (только для профи)

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
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Всем привет. Нужно спроектировать в 3D САПР/ CAD программе (любой , на ваше усмотрение) электрического дрона-коптера для последующего производства и сборки.  Дрон нужен для участия в гонках/соревнованиях, но задача нестандартная, т.к.

  • Вращающиеся винты/пропеллеры должны быть скрыты и не видны снаружи, т.е. стандартная компоновка мотор+пропеллер не подходит.
  • Должны быть крылья
  • Должна быть возможность вертикального взлета/посадки
  • Максимальный упор на скорость и дальность/продолжительность полета
Так же нужно провести компьютерные тесты-симуляции на пригодность (работоспособность) модели в реальных условиях (программа и  способы/методы анализа на ваше усмотрение).

Основные характеристики

  • Форма и компоновка - любая,  предпочтительно "летающее крыло"
  • Габариты: длина 70-120 см, ширина - любая
  • АКБ - любой, оптимально подходящий под конструцию и характеристики
  • Дальность (продолжительность) полета - мин. 10 мин. на макс. скорости
  • Макс. скорость - 250 км/час, мин. - 0 (на месте,  "зависание в воздухе" )
  • Односторонняя видео и аудио связь
  • Управление  - пультом через радио канал, макс. дальность управления 3 км.
Модель нужна для 3D печати, основные узлы и компоненты (АКБ, моторы, пульт управления) нужны стандартные, широко применяемые в этой индустрии и доступные для покупки (или заказа). Ищу исполнителя с реальным опытом построения/конструирования спортивных дронов
6 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

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