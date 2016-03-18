Андройд-приложение

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Закрыт4 заявки101 просмотр

Требуется создать простое андройд-приложение для мобильных устройств на тему спорта, т.е. спортивная программа, новости, результаты и т.п. 

9 лет назад
urmanov13
Эльдар 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров