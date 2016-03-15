Приложение под android на тему игрового хостинга

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Закрыт3 заявки99 просмотров

Нужно сделать приложение под Android на тему игрового хостинга с красивым дизайном в стиле FLAT. 

Android
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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