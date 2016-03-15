Требуется разработка приложения поиск авиабилетов. Приложение только для iPhone. Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью ...
Приложение под android на тему игрового хостинга
Нужно сделать приложение под Android на тему игрового хостинга с красивым дизайном в стиле FLAT.
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