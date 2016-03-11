Андроид приложение

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок217 просмотров

Ищем разработчика для реализации небольшого Android приложения.  Обязателен опыт работы, опубликованные приложения, желательно присутствие в Москве.  Необходимо совместно написать ТЗ, дизайн есть (планируем взять часть дизайна из подобного приложения) Оплата поэтапная.  

Android
9 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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