Разместить в плеймаркет игру на Android

Нужно найти(из любого источника открытого) и разместить в гугл плеймаркет любую игру, в которой есть донат.

- Игра может быть совершенно любая (даже если просто шариком в дырку попадать)

- Хорошо если можно будет допиливать функционал (для дальнейшего сотрудничества с вами)

Подробности исполнителю

В связи с тем, что делать почти ничего не надо бюджеты заоблачные не предлагать )