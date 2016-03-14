Разместить в плеймаркет игру на Android

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужно найти(из любого источника открытого) и разместить в гугл плеймаркет любую игру, в которой есть донат. 

- Игра может быть совершенно любая (даже если просто шариком в дырку попадать)

- Хорошо если можно будет допиливать функционал (для дальнейшего сотрудничества с вами)

Подробности исполнителю

В связи с тем, что делать почти ничего не надо бюджеты заоблачные не предлагать )

Android
9 лет назад
pokolok
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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