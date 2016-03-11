Требуется разработка приложения поиск авиабилетов. Приложение только для iPhone. Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью ...
Приложение: отображение сайта и уведомления
Требуется простое приложение.
Есть готовый адаптивный сайт.
Нужно сделать две вещи:
1. Отображение сайта в приложении.
2. Javascript-функцию, создающую текстовое push-уведомление.
Технология исполнения любая, но предпочтительнее phonegap или что-то подобное.
Логику уведомлений напишу сам, уведомления создаются простой javascript функцией.
Платформы: Android, iOS.
От вас: адекватная цена, сроки.
Работа только через БС.
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