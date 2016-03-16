Дизайн и подробная апи документация будет дана. Детали кандидату. Очень важно использовать именно SWIFT в разработке, также нужно будет добавить проект в апстор. Спасибо.
Сделать простое приложение для смартфонов (на Android и WinPhone)
Требуется создать простое приложение для мобильных устройств (обязательно портирование на Андроид и WinPhone, т.е. в итоге будет 2 приложения). Приложение аналогично этому:
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/9nblggh09g7r
То есть, по сути, приложение содержит в себе только текст + немного графики (дизайн обложки, кнопки, интерфейс).
Хочу найти исполнителя, который потом (за доп. плату, разумеется) взял бы на себя и техподдержку (хотя бы временную) данного приложения, плюс помог бы мне с публикацией приложения в google.play и windows.store, разместить рекламу в приложении т.д.
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