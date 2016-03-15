Приложение на SWIFT

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок135 просмотров

Дизайн и подробная апи документация будет дана. Детали кандидату. Очень важно использовать именно SWIFT в разработке, также нужно будет добавить проект в апстор.

Спасибо. 

Swift
9 лет назад
WestWind
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров