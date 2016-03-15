Разработать корпоративное мобильное приложение

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Цель: разработатькорпоративное мобильное приложение, пользоваться которым может только

авторизованная группа людей. Для остальных пользователей НЕ должно быть доступа

к приложению. Приложение должно иметь выбор языка (рус/анг), контент выбирается

с сервера, согласно выбранному языку. Основной тип контента – текст и видео.

 

Задача:

Разработать мобильное приложение и веб-часть для обновленияконтента. Просчитать 2 варианта:

1)     кросс-платформенное приложение/мини-сайт

2)     iOS,Android – версии (+полноценную iPAD/Tablet версию)

Основной функционал:

- экраны с информационной частью (текст, текст + картинка,текст + видео);

- календарь мероприятий (обновляется из веб-части);

- * общий чат и чат специализированный;

-** стена заметок (для добавления текстовых записей из самого мобильногоприложения);

- пуш-уведомления для чата и стены;

!! Просьба отдельно оценить модуль *и модуль **.

ТЗ В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ

AndroidiOS
9 лет назад
richigor
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров