Приложение для Андроид

Требуется приложение, блокирующее входящие звонки. Требованию по функционалу:

После установки приложение необходима активация по смс. API смс шлюза есть. После активации приложение должно обновить базу номеров для блокировки с нашего сервера, при звонке из данного списка звонок должен быть отклонен. При поступлении звонка с номера, не существующего в списке с сервера, если пользователь захочет заблокировать входящие с данного номера, этот процесс должен быть максимально простым, в одно-два нажатия. После блокировки пользователем номера, оно должно попасть с базу приложения на телефоне пользователя, и отправлено нам на сервер для модерации и внесения в общую базу, которая будет потом скачано остальными пользователями. Приложение должно несколько раз в сутки проверять наличие обновлений в общей базе. Необходимо только приложение, серверную часть создаем сами.