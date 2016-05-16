Требуется создать простое приложение для мобильных устройств (обязательно портирование на Андроид и WinPhone, т.е. в итоге будет 2 приложения). Приложение аналогично этому: https://www.microsoft.com/ru-ru/store/apps/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/9nblggh09g7r То есть, по сути, приложение содержит в себе только текст ...
Написать приложение чата под Android, iOS (БЕЗ серверной составляющей)
Нужно написать только приложение под мобильные устройства. Серверная составляющая с нас
С максимально простым дизайном
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1xSpkjmXceRfN3njSOy35hDqF1sJWZyohh74UBdURPzc/edit?usp=sharing
Пишите стоимость и сроки
Выбранный исполнитель
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