Написать приложение чата под Android, iOS (БЕЗ серверной составляющей)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен7 заявок162 просмотра

Нужно написать только приложение под мобильные устройства. Серверная составляющая с нас

С максимально простым дизайном

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1xSpkjmXceRfN3njSOy35hDqF1sJWZyohh74UBdURPzc/edit?usp=sharing

Пишите стоимость и сроки

AndroidiOS
9 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web-5talker
Евгений 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$130
7 дней
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

web-5talker
Евгений 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад