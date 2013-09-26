Batch файл для работы с android adb из cmd

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Нужен bat файл, который с помощью adb будет забирать из корня встроенной флешки / sd-карты android телефона или планшета определенный файл и копировать его на жесткий диск, и еще один bat для того же самого в обратном порядке - копирования файла с жесткого диска на устройство. Так же нужно собрать полный набор необходимого для установки на "голый" компьютер - google driver, сам adb и всё остальное. Собранный пакет должен работать с большинством популярных android-планшетов и телефонов.

Сделать надо не затягивая, так что опыт обязателен, а сроки и стоимость пишите, пожалуйста, сразу.

Android
10 лет назад
kandreyv
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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