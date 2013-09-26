Разработка инвест-приложения для Android

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок163 просмотра
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Необходимо полноценное андройд-приложение по инвестированию: статистика, учет, граббинг (через веб сервер)

Полное ТЗ отправлю выбранному исполнителю.

Пожалуйста, указывайте сроки и цены (примерные)

Пожалуйста, не пишите ЛС.

Android
10 лет назад
E-Art
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад