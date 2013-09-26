Разработка инвест-приложения для Android

Необходимо разработать парсера RSS Android для сайта. Стандартный интерфейс c лого Источник с http://feeds.feedburner.com/russianathens
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо полноценное андройд-приложение по инвестированию: статистика, учет, граббинг (через веб сервер)
Полное ТЗ отправлю выбранному исполнителю.
Пожалуйста, указывайте сроки и цены (примерные)
Пожалуйста, не пишите ЛС.
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