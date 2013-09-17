Сделать мобильное приложение

Суть приложения в следующем. Человек выбирает ветку метро (Москвы) в идеале нажимает на карте, но можно и вырабть из списка для начала, оплачивает и ему приложение пишет что он в игре и сколько человек еще осталось собрать до начала игры и когда требуемое количество участников собрано, ему приходит уведомление, что игра началась.