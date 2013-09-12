Доработка проекта

Есть сайт skrasnodar.ru - на нем размещаются свадебные компании, которые дают скидку по карте. Приложение должно уметь: 1. показывать список компаний и скидку (инфу брать с сайта, а если нет интернета, то подкидывать, то что будет установлено ...
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Срочно нужны разработчики под IOS для доработки проекта iFreeje
https://itunes.apple.com/us/app/ifreeje-lite-cheap-international/id451252428?mt=8
Проект на стадии интеграции SIP движка ( PJSIP) для звонков "в мир" и между клиентами сети iFreeje
Навыки и опыт работы с SIP желательны
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