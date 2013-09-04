Нужно разработать сервис: сайт и приложение для мобильных устройств. Сайт и приложение одинаковы по функционалу. Должна быть полная связь между приложением и сайтом.

Будут использоваться карты и определение местоположения, связь с базой данных сайта, смс-подтверждения, оплата тремя способами.

Кто может взяться за этот проект?