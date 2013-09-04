Приложение для мобильных устройств

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок143 просмотра
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Нужно разработать сервис: сайт и приложение для мобильных устройств. Сайт и приложение одинаковы по функционалу. Должна быть полная связь между приложением и сайтом.

Будут использоваться карты и определение местоположения, связь с базой данных сайта, смс-подтверждения, оплата тремя способами.

Кто может взяться за этот проект?

10 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
34 годаИзраиль
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
6 отзывов
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