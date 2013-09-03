Доработка приложения Android и iOS

Здравствуйте, необходимо написать не сложное прилоежние для IPhone и Андроида, возможны заказы по одиночке, т.е. один человек будет писать под айфон, а другой под андроид. Пример: http://bit.ly/148Oxhz Есть действующий сайт, на котором есть: 1. Список банков 2. Курсы валют ...