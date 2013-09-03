Программа для андроида

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Требуется программа на сотовый телефон. Название хронометраж.

Она нужна мне для того, чтобы в конце рабочего дня я просматривал статистику по прошедшему времени. Сколько времени в процентах я потратил на те или иные задачи.

Временной интервал для подаваемого сигнала должен выставляться в промежутке от 5 минут до 5 часов. Шаг - 5 минут. Возможность выставления подачи сигналов только в определенный промежуток времени, например с 9 до 17. Или круглосуточно.

При подаче сигнала на рабочий стол выходит окно с кнопкой ок и отмена. Если я нажимаю ок, то открывается форма для записи текущего дела, если отмена - то программа продлевает предыдущую запись на величину выбранного шага (до следующего звонка).

В конце дня я захожу в программу и она показывает мне сводку записанного за день в процентном соотношении: передвижение по городу - 20%, переговоры - 5%, прием пищи - 10%, отдых - 10% ну и т.д.

Т.е. за 100% мы берем 16 часов (8 часов подразумевается на сон). Если промежуток подачи сигнала определен с 9 до 17, то программа должна недостающие 8 часов списать в условно "пустое время", а проценты высчитывать исходя из того, что рабочий день все таки 16 часов.

Так же требуется возможность (стоимость ее укажите отдельно) для перекачивания всех данных за неделю ( или раз в день) в комп и составления отчета уже на ПК. В телефоне максимальный срок хранения данных - 20 дней (каждый день должен быть отмечен числом). А в компьютере - статистика на неограниченное кол-во дней.

Это должна быть таблица как эксель. Столбики будут виды деятельности ( не более 30 и они будут постоянными, но с возможностью редактирования), строки - дни. Восьмая строчка - подсвеченная другим цветом - итог за неделю. И чтоб итог за неделю суммировался автоматически после каждого добавления данных, оно может быть также и ежедневное.

Также пусть суммируется автоматически статистика помесячно - например, 32-ой строчкой. И подсветка этой строчки уже другим цветом.

В общем по итогам недели и месяца на компе должна быть понятная статистика потраченного времени, а на телефоне - за день.

Хранение данных в телефоне - 20 дней в архивированном состоянии для скачивания в комп. И также 20 дней для просмотра. Т.е надо мне посмотреть статистику за день, который был 10 дней назад - я выбрал его из списка и увидел отчет.

В предложениях или в личных сообщениях указывайте ваш желаемый порядок работы, сроки и цену.

Спасибо!

10 лет назад
v37
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
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