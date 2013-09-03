Простое приложение под Андройд

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок199 просмотров
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Приложение должно уметь с нужного сайта брать новости. Пищать и отображаться свежая новость должна как в почтовых приложениях.

новости все индивидуальные. приложение для запроса новостей отправляет get запрос по http каждые 5 минут проверяет наличие новых новостей. Это весь функционал. Подробнее ТЗ после одобрения заявки. От вас интересует ЦЕНА!

10 лет назад
reko52
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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