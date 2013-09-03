Простое приложение под Андройд

Приложение должно уметь с нужного сайта брать новости. Пищать и отображаться свежая новость должна как в почтовых приложениях.

новости все индивидуальные. приложение для запроса новостей отправляет get запрос по http каждые 5 минут проверяет наличие новых новостей. Это весь функционал. Подробнее ТЗ после одобрения заявки. От вас интересует ЦЕНА!