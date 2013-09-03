Простое приложение под Андройд

Есть страница полностью готовая и рабочая заказа такси (http://такси-выгодная-поездка.рф). Её и её функционал надо полностью перенести или сделать прогу под ИОС и андройд в виде приложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение должно уметь с нужного сайта брать новости. Пищать и отображаться свежая новость должна как в почтовых приложениях.
новости все индивидуальные. приложение для запроса новостей отправляет get запрос по http каждые 5 минут проверяет наличие новых новостей. Это весь функционал. Подробнее ТЗ после одобрения заявки. От вас интересует ЦЕНА!
- Похожие заказы
- $50Мобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется в програме TaxOid изменить частоту обновления с 4 сек на 0,5-1 сек . В дальнейшем будут еще доработки программы . Жду Ваших предложений .Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим класс, который будет использоваться в приложении под андроид. На входе: 1. Тип маршрутного листа (фиксированный или свободный) 2. Маршрутный лист (список точек с координатами или адресами) 3. Текущее местоположение (координаты) В зависимости от типа маршрутного листа необходимо: фиксированный: рассчитать расстояние ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются профессионалы для быстрой доработки приложения(интернет-магазина) до нужного вида, корректировки во вложении. Прошлый подрядчик свою работу не выполнил.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется разработать мобильное приложение под Android и Iphone. Пользователь делает преднастройки: выбирает страну, город, язык, приложение по заданному фильтру берет данные с веб-сервера, формирует меню, каждый пункт меню - ссылка с сервера. Подробное ТЗ - ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать приложение для Android, для внутреннего применения. 3 Функции: - Считывание штрих кода (одномерный штрих код) - Запрос сервера по http о цене товара и его наличии на складе (JSON). API будет предоставлен. - Вывод информации о цене ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется дописать метод на удаление элемента. Удаление осуществляется постановкой флага для элемента в БД. Вызов метода по протоколу SOAP POST.Завершен10 лет назад
Надо подрихотовать код https://github.com/insurgentgames/Skeleton-Key-iOS/ чтоб он в новом XCode 4.3 с iOS 6.1 билдился. Он сейчас выбрасывает какое то сообщение и не грузит приложение. Думаю для программиста iOS, Делов пару минут.Завершен10 лет назад
Функционал: - отправка сигнала сос и gps координат на сервер - запрос информации о сигналах сос их отображение на экране с возможностью прогрузки карты - вывод новостей с сайта - карта гугл с трекингом сос Вот так примерно ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется написать маленькое приложение под Android. Суть: пользователь выбирает со своего мобильного девайса pdf файл и загружает его на issuu.com. После загрузки приложение получает documentid и формирует код для встраивания загруженного файла в ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 лет назад