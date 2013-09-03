Сохранение данных о пробках в Excell

Необходимо создать приложение, которое бы накапливало информацию по пробкам Москвы. Цель – выявление наиболее проблемных зон дорожного движения ( точек на карте). Данные по пробкам можно брать с Яндекс-пробок и сохранять в Excell таблицу, допустим ежечасно добавлять скорость движения на наблюдаемой точке. Количество точек может быть фиксированным, например 300, но идеально, если бы проблемные зоны выявляло само приложение, добавляло эту зону к наблюдениям и сохраняло данные по этой зоне.

Жду идей и предложений по цене.