[Phonegap] Срочна починка багов

Имеется приложение, практически готовое, написанное на Phonegap. На текущий момент, получилось так, что остались только 2 бага под KindleFire HD. Данные баги вскрылись после того, как были выполнены основные работы и мы рассчитались с начальным разработчиком.

Описание приложения и багов - после переписки в привате.

Работы там на полдня (как мне кажется)., но на всякий случай выставил цену - оценку сверху.

Разработка велась под планшетные компьютеры: iOS + Android (Samsung Galaxy Tab. Kindle Fire, Kindlre Fire HD)

Надо помочь разместить готовое приложение в App Store.

ИТОГО:

1) починить 2 бага, очень срочно

2) разместить в AppSotre (тоже срочно)