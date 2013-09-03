[Phonegap] Срочна починка багов

Требуется в програме TaxOid изменить частоту обновления с 4 сек на 0,5-1 сек . В дальнейшем будут еще доработки программы . Жду Ваших предложений .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется приложение, практически готовое, написанное на Phonegap. На текущий момент, получилось так, что остались только 2 бага под KindleFire HD. Данные баги вскрылись после того, как были выполнены основные работы и мы рассчитались с начальным разработчиком.
Описание приложения и багов - после переписки в привате.
Работы там на полдня (как мне кажется)., но на всякий случай выставил цену - оценку сверху.
Разработка велась под планшетные компьютеры: iOS + Android (Samsung Galaxy Tab. Kindle Fire, Kindlre Fire HD)
Надо помочь разместить готовое приложение в App Store.
ИТОГО:
1) починить 2 бага, очень срочно
2) разместить в AppSotre (тоже срочно)
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