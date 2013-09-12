Сделать приложение для ios, android

Есть сайт skrasnodar.ru - на нем размещаются свадебные компании, которые дают скидку по карте.

Приложение должно уметь:

1. показывать список компаний и скидку (инфу брать с сайта, а если нет интернета, то подкидывать, то что будет установлено с первой загрузкой)

2. если у человека нет карты, то должен быть ввод анкеты на получение карты. Т.е. человек вводит некоторые данные, данные отправляются на сайт и человеку выдается виртуальная карта с персональным номером (без штрихкодов и магнитных лент, просто номер).

3. Если у человека есть карта, но он хочет виртуальную, он вводит номер своей карты и она за ним фиксируется.

Это минимум.

Потом:

1. Возможность отправлять какие-то новости в программу, оповещать людей, что появились новые компании. Вижу так: иконка а на иконке цифирка - это значит пришла одна новость. Ну так же как мы получаем смс и над иконкой красным мы видим цифру - количество смс. ПУШить эти сообщение не обязательно, но если так можно, то круто.

Дизайн будет разработан отдельно.