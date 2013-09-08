Приложение на Андроиде на Marmelade SDK

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Есть код на старом СДК Marmelade (Airplay 4.2) .

Надо перекомпилировать его на новом, чтоб работало на большинстве андроид устройств.

https://github.com/insurgentgames/Skeleton-Key-Marmalade

10 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
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