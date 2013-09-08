Приложение на Андроиде на Marmelade SDK

Требуется разработчик для мобильных приложений построеных на фреймворке Phonegap. Требуются навыки: Javascript, jQuery. Проект продолжительностью примерно 4-6 месяцев с возможностью последующего сотрудничества если понравится работать с нами. Оплата поначалу только почасовая. В ответе пожалуйста присылайте ваш email/skype, примеры работ ...
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Есть код на старом СДК Marmelade (Airplay 4.2) .
Надо перекомпилировать его на новом, чтоб работало на большинстве андроид устройств.
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