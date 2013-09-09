Приложение под Андроид (работа с GPS)

Всем доброго времени суток.

Необходимо разработать софтину, основной задачей которой является воспроизведение конкретного видео файла в зависимости от месторасположение устройства.

В соответствии с этим программа должна иметь и уметь:

- база данных в которой храниться координаты многоугольника и ссылки на файлы.

- при попадании в заданный многоугольник начинает воспроизводиться соответствующий файл.

- обновление связей файла с координатами происходит периодически в определенное время из файла.

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