Приложение для Iphone

Нужно сделать мобильное приложение для десяти интернет-магазинов, начнем с одного! Чтобы можно было скачать с appstore.

Мобильная версия сайта не нужна.

Сколько будет стоить разработать приложение аналогичное mediamarket в appstore?

думаю важно чтобы информация в приложении автоматически обновлялась, как будет добавблен товар или удален на сайте.

Т.е. думаю будет единая база данных. Интернет-магазины на open cart

Главный критерий при выборе исполнителя - Цена, сроки не горят! Делать приложения будем последовательно.

Жду в ответе на заявку: портфолио и Ваши цены.

p.s.: на будущее думаю смогу обеспечить постоянным объемом заказов