SIMBIAN настройка телефона

есть телефон vertu constilation c simbian 3^. добрые люди в nokia решили что во время записи разговора необходимо

чтобы собеседник был вкурсе что идет запись и встроили неубираемый сигнал который слышат оба разговаривающих.

меняданная ситуация не устраивает. требуется специалист для устранения ошибки nokia/

хочу обратить внимание что убрать пик необходимо на постоянной основе, то есть чтобы он не появлялся после перезагрузки телефона.

с надежой жду ваши предложения.

Нахожусь вместе с телефоном в спб