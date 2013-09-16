SIMBIAN настройка телефона

Необходимо сделать приложение под Андроид и iOS Возможно сделать исполнителю только под одну из этих платформ. Задача приложения: ежедневно выдавать "фразу дня" на английском с переводом ежедневно выдавать набор слов на английском с переводом Список фраз и слов, порядок ...
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есть телефон vertu constilation c simbian 3^. добрые люди в nokia решили что во время записи разговора необходимо
чтобы собеседник был вкурсе что идет запись и встроили неубираемый сигнал который слышат оба разговаривающих.
меняданная ситуация не устраивает. требуется специалист для устранения ошибки nokia/
хочу обратить внимание что убрать пик необходимо на постоянной основе, то есть чтобы он не появлялся после перезагрузки телефона.
с надежой жду ваши предложения.
Нахожусь вместе с телефоном в спб
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