Помощь с движком Cocos2D-JavaScript и CocosBuilder

Нужна помощь в настройке на MAC OS всего необходимого (xcode, android sdk/ndk, cocosbuilder, cocos2d-develop) и написании кросплатформенного и кросэкранного шаблона cocos2d на JavaScript для последующей компиляции для ios и android.

Нужен самый простой и быстрый способ компиляции программы из JS кода на обе платформы ios и android с пояснениями об обработке ресурсов в CocosBuilder для разных экранов, шаблон на JS для работы в CocosBuilder, который можно развивать в последствии с пояснениями как компилировать для ios и android.