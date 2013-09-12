Прототип приложения на phonegap или аналоге.

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки166 просмотров
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нужен прототип приложения, без дизайна, рюшек с заданным функционалом. под ос андроид.

реализация на любом крупном фреймворке который умеет дружить помимо android с ios, win и опционально blackberry

phonegap, corona, sencha touch или подобные варианты.

важна скорость и легкость разработки

то что понадобится точно:

-слайд экрана влево, вправо

-получение данных из инета, сохранение, обновление. формат JSON или аналоги

-формирование структуры приложения из сохраненных локально данных, или с учетом обновлений.

-отправка данных в инет, на бекенд

так же возможно понадобится консультация по вопросам кроссплатформенности разработки. разумеется оплачиваемая.

Подробное ТЗ исполнителю.

Оставляйте ваши расценки в час или за подобный проект и контакты.

10 лет назад
Blinter
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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