Прототип приложения на phonegap или аналоге.

нужен прототип приложения, без дизайна, рюшек с заданным функционалом. под ос андроид.

реализация на любом крупном фреймворке который умеет дружить помимо android с ios, win и опционально blackberry

phonegap, corona, sencha touch или подобные варианты.

важна скорость и легкость разработки

то что понадобится точно:

-слайд экрана влево, вправо

-получение данных из инета, сохранение, обновление. формат JSON или аналоги

-формирование структуры приложения из сохраненных локально данных, или с учетом обновлений.

-отправка данных в инет, на бекенд

так же возможно понадобится консультация по вопросам кроссплатформенности разработки. разумеется оплачиваемая.

Подробное ТЗ исполнителю.

Оставляйте ваши расценки в час или за подобный проект и контакты.