IOS

$500
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Приложение-мессенджер на базе open-source решений с единичными доработками

iOS
10 лет назад
xon
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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