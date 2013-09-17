Разработка приложения для OS Android

Ищем разработчика/разработчиков для создания приложений для удаленного управления мобильными телефонами компании! Необходима разработка для двух платформ, в первую очередь для Android, а также для iOS. Приложение должно состоять из клиента, устанавливаемого на мобильное устройство и ...
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Необходимо приложение ограничивающее детей по времени использование телефона или планшета, а так же ограничивающее доступ к определенным приложения, играм и сайтам. Ограничение может быть нескольких типов- по времени(с 12.00 до 14.00 можно потом нельзя), по длительности использования(30 минут работает потом отключате экран) с заданными перерывами. Подробности в личку вместе с т.з.
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