Разработка приложения для OS Android

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Необходимо приложение ограничивающее детей по времени использование телефона или планшета, а так же ограничивающее доступ к определенным приложения, играм и сайтам. Ограничение может быть нескольких типов- по времени(с 12.00 до 14.00 можно потом нельзя), по длительности использования(30 минут работает потом отключате экран) с заданными перерывами. Подробности в личку вместе с т.з.

Android
10 лет назад
ruadver
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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