Разработка приложения для OS Android

Необходимо приложение ограничивающее детей по времени использование телефона или планшета, а так же ограничивающее доступ к определенным приложения, играм и сайтам. Ограничение может быть нескольких типов- по времени(с 12.00 до 14.00 можно потом нельзя), по длительности использования(30 минут работает потом отключате экран) с заданными перерывами. Подробности в личку вместе с т.з.