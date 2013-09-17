Приложение для мобильного телефона

Здравствуйте. Необходимо: 1. Добавить рекламу AdMob в готовое приложение (наверное подключить SDK и еще что-то) 2. Написать инструкцию как это делать для такого типа приложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика/разработчиков для создания приложений для удаленного управления мобильными телефонами компании! Необходима разработка для двух платформ, в первую очередь для Android, а также для iOS.
Приложение должно состоять из клиента, устанавливаемого на мобильное устройство и серверной части, которая будет установлена на хостинге компании.
Клиентская часть:
Приложение должно иметь полный доступ к интернету с постоянным подключением к серверной части. По команде, отправленной с серверной части оно должно выполнять различные задачи.
Для общения с удаленным C&C сервером и получения команд необходимо использовать POST запросы.
Ниже представлены команды, которые приложение должно выполнять по запросу с сервера:
• Отправка всех входящих/исходящих сообщений на сервер
• Отправка информации о всех входящих/исходящих звонках
• Передача списка запущенных на смартфоне процессов
• Отправка SMS на определенный номер с определенным текстом, который будет указан в запросе на серверной части
• Блокировка входящих/исходящих звонков с указанного номера
• Сборка и отправка на сервер данных о телефоне (IMEI, название сотового оператора, страна)
Серверная часть:
Серверная часть должна представлять из себя приложение на php с простым дизайном, в котором можно будет видеть список всех онлайн устройств сотрудников компании.
Через серверную панель управления должна осуществляться отправка запросов, предназначенная для выполнения той или иной команды. Обязательна возможность отправки команд либо на определенный телефон с определенной командой, либо возможностью отправить все команды сразу на все устройства.
Данные по каждому устройству должны записываться в отдельную таблицу MySQL, чтобы их можно было просматривать и не путать между собой.
Есть небольшие наброски кода, а также более подробное ТЗ.
Одним из условий сдачи проекта является предоставление исходного кода.
Ищем серьезного человека для долгого плодотворного сотрудничества, со временем предлагается дополнение проекта различными интересными нововведениями.
Прошу размещать свои предложения по стоимости в проекте. Работа строго через Безопасную Сделку для защиты наших и ваших интересов. Комиссия за наш счет!
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