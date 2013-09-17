Приложение для мобильного телефона

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем разработчика/разработчиков для создания приложений для удаленного управления мобильными телефонами компании! Необходима разработка для двух платформ, в первую очередь для Android, а также для iOS.

Приложение должно состоять из клиента, устанавливаемого на мобильное устройство и серверной части, которая будет установлена на хостинге компании.

Клиентская часть:

Приложение должно иметь полный доступ к интернету с постоянным подключением к серверной части. По команде, отправленной с серверной части оно должно выполнять различные задачи.

Для общения с удаленным C&C сервером и получения команд необходимо использовать POST запросы.

Ниже представлены команды, которые приложение должно выполнять по запросу с сервера:

• Отправка всех входящих/исходящих сообщений на сервер

• Отправка информации о всех входящих/исходящих звонках

• Передача списка запущенных на смартфоне процессов

• Отправка SMS на определенный номер с определенным текстом, который будет указан в запросе на серверной части

• Блокировка входящих/исходящих звонков с указанного номера

• Сборка и отправка на сервер данных о телефоне (IMEI, название сотового оператора, страна)

Серверная часть:

Серверная часть должна представлять из себя приложение на php с простым дизайном, в котором можно будет видеть список всех онлайн устройств сотрудников компании.

Через серверную панель управления должна осуществляться отправка запросов, предназначенная для выполнения той или иной команды. Обязательна возможность отправки команд либо на определенный телефон с определенной командой, либо возможностью отправить все команды сразу на все устройства.

Данные по каждому устройству должны записываться в отдельную таблицу MySQL, чтобы их можно было просматривать и не путать между собой.

Есть небольшие наброски кода, а также более подробное ТЗ.

Одним из условий сдачи проекта является предоставление исходного кода.

Ищем серьезного человека для долгого плодотворного сотрудничества, со временем предлагается дополнение проекта различными интересными нововведениями.

Прошу размещать свои предложения по стоимости в проекте. Работа строго через Безопасную Сделку для защиты наших и ваших интересов. Комиссия за наш счет!

10 лет назад
andreydich
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать мобильное приложение

    Суть приложения в следующем. Человек выбирает ветку метро (Москвы) в идеале нажимает на карте, но можно и вырабть из списка для начала, оплачивает и ему приложение пишет что он в игре и сколько человек еще ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение для Iphone

    Нужно сделать мобильное приложение для десяти интернет-магазинов, начнем с одного! Чтобы можно было скачать с appstore. Мобильная версия сайта не нужна. Сколько будет стоить разработать приложение аналогичное mediamarket в appstore? думаю важно чтобы информация в ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Детская раскраска под iOS и Android

    Нужно разработать детское мобильное приложение под iPad/iPhone и Android (движок для разработки - Cocos2d-x). Это пальчиковая раскраска из 9 картинок, которое работает следующим образом: 1. при запуске страницы с картинкой появляется контурный (черно-белый) рисунок. 2. далее по ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SIMBIAN настройка телефона

    есть телефон vertu constilation c simbian 3^. добрые люди в nokia решили что во время записи разговора необходимо чтобы собеседник был вкурсе что идет запись и встроили неубираемый сигнал который слышат оба разговаривающих. меняданная ситуация не устраивает. ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение для Android и/или iOS

    Необходимо сделать приложение под Андроид и iOS Возможно сделать исполнителю только под одну из этих платформ. Задача приложения: ежедневно выдавать "фразу дня" на английском с переводом ежедневно выдавать набор слов на английском с переводом Список фраз и слов, порядок ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь с движком Cocos2D-JavaScript и CocosBuilder

    $500

    Нужна помощь в настройке на MAC OS всего необходимого (xcode, android sdk/ndk, cocosbuilder, cocos2d-develop) и написании кросплатформенного и кросэкранного шаблона cocos2d на JavaScript для последующей компиляции для ios и android. Нужен самый простой и быстрый способ ...

    Javascript
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прототип приложения на phonegap или аналоге.

    нужен прототип приложения, без дизайна, рюшек с заданным функционалом. под ос андроид. реализация на любом крупном фреймворке который умеет дружить помимо android с ios, win и опционально blackberry phonegap, corona, sencha ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад