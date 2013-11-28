Разработка парсера RSS под iOS и Android

Большое спасибо Олегу за терпение меня как вредного заказчика, и качественную работу, которую он сделал. Для меня это был первый проект с мобильными приложениями и соответственно, правильно описать требования я не смог далеко не с первого раз. Олег это все вытерпел и сделал работу на отлично.