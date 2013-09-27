Приложение под Android (интернет-радио)

Мобильные приложенияЗавершен7 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать простейшее приложение для интернет-радиостанции.

Выглядит так:

- Черный фон;

- В левом верхнем углу маленькая ссылка перехода на сайт;

- Сверху логотип радиостанции;

- Снизу две кнопки - Play и Stop (либо одна большая);

- Встроенная реклама.

Вот и всё.

Макет (нарисованный в фотошопе), как все это примерно должно выглядеть, имеется.

Android
10 лет назад
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sutogan4ik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$1
10 дней
Благодарен Андрею за великолепно выполненную работу. Я не ожидал, что с моим заданием можно справиться всего за несколько часов! Все мои пожелания были учтены, результатом доволен. Побольше бы таких фрилансеров! Обязательно продолжим сотрудничество.
Хороший заказчик.
  • Похожие заказы

  • Разработка приложения для OS Android

    Необходимо приложение ограничивающее детей по времени использование телефона или планшета, а так же ограничивающее доступ к определенным приложения, играм и сайтам. Ограничение может быть нескольких типов- по времени(с 12.00 до 14.00 можно потом нельзя), по ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение для мобильного телефона

    Ищем разработчика/разработчиков для создания приложений для удаленного управления мобильными телефонами компании! Необходима разработка для двух платформ, в первую очередь для Android, а также для iOS. Приложение должно состоять из клиента, устанавливаемого на мобильное устройство и ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать мобильное приложение

    Суть приложения в следующем. Человек выбирает ветку метро (Москвы) в идеале нажимает на карте, но можно и вырабть из списка для начала, оплачивает и ему приложение пишет что он в игре и сколько человек еще ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение для Iphone

    Нужно сделать мобильное приложение для десяти интернет-магазинов, начнем с одного! Чтобы можно было скачать с appstore. Мобильная версия сайта не нужна. Сколько будет стоить разработать приложение аналогичное mediamarket в appstore? думаю важно чтобы информация в ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Детская раскраска под iOS и Android

    Нужно разработать детское мобильное приложение под iPad/iPhone и Android (движок для разработки - Cocos2d-x). Это пальчиковая раскраска из 9 картинок, которое работает следующим образом: 1. при запуске страницы с картинкой появляется контурный (черно-белый) рисунок. 2. далее по ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SIMBIAN настройка телефона

    есть телефон vertu constilation c simbian 3^. добрые люди в nokia решили что во время записи разговора необходимо чтобы собеседник был вкурсе что идет запись и встроили неубираемый сигнал который слышат оба разговаривающих. меняданная ситуация не устраивает. ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад