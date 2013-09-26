Android приложение

Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок245 просмотров
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Требуется разработать Android приложение.

Дизайн и функционал http://www.weblancer.net/users/yurig/portfolio/1747425.html#item парсить отсюда http://zvartnots.am/en/ .

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Android
10 лет назад
yurig
Юрий 
33 годаАрмения
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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